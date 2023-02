Amber Portwood stopt na 14 jaar met ‘Teen Mom’

tv Wij keken naar ‘Arcadia’, de reeks van 1 miljoen per aflevering: “Imponerend, maar knullige openings­scè­ne”

Vrijdag ging op het filmfestival van Oostende ‘Arcadia’ in première. Een prestigeproject, want de unieke Vlaamse sciencefictionreeks werd gemaakt met een budget van één miljoen euro per aflevering. Is dat nu zo veel? Wat is er in te zien? En is het goed? Wij bekeken de eerste aflevering.

4 februari