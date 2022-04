Amber blikt terug op omstreden keuzemoment in ‘Boer zkt vrouw’: “Ik vond de harde reacties wel k*t”

Ze heeft nog nooit een echte relatie gehad, maar toch was ze meteen overtuigd toen ze boer William op televisie zag. “Na twee jaar corona had ik zin in een nieuw avontuur, dus ik heb me de avond van de kick-off aflevering zelf nog ingeschreven”, vertelt de studente uit Mechelen enthousiast. “Toen ik het de dag erna aan mijn ouders vertelde, waren ze eerst in shock. ‘Allee Amber, zo’n boer, dat is toch niets voor jou’, zei mijn papa direct. Maar toen ik hem vertelde dat het geen patattenboer was, maar wel een cowboy, waren ze al meer overtuigd.”

Intussen zijn we al heel wat afleveringen verder en is Amber een van de favorietjes. Door haar ontspannen houding en haar passie voor paarden ziet William zeker een match in haar. Maar ook Amber kan het leven op de ranch wel smaken. “William is zeker mijn type, ik val op mannen met bruin haar en een baardje. En we hadden ook meteen een klik toen we aan de praat raakten.”

Afgelopen zondag moest William kiezen met welke twee vrouwen hij z'n avontuur wil verderzetten. Hij koos voor Amber en Titjana, en vooral die laatste viel bij de afvallende meisjes Valerie en Bapke niet in de smaak. “Hij heeft echt stront in z’n ogen”, aldus de kritische Valerie. Toch relativeert Amber de keuze van William. “Het is zijn beslissing. Iedereen mag een mening hebben, maar ik vond de harde reacties wel kut, ook al waren ze niet voor mij bedoeld. Ik probeer dan ook geen reacties te lezen, want dat brengt toch niets op. Drama en spanning, da’s echt niets voor mij.”

De twee afvallers maakten ook duidelijk dat ze hopen dat boer William voluit voor Amber zal gaan. “Ik heb nog steeds goed contact met Valerie en Bapke", glimlacht Amber. “Sinds ‘Boer zkt vrouw’ zijn we goede vriendinnen geworden en gaan we regelmatig iets drinken of samen paardrijden." Met Titjana heeft Amber geen contact meer. “Ik was daar niet alleen om William te leren kennen, maar ook om nieuwe vriendinnen te maken. Dat was ook zo bij Valerie en Bapke, maar minder zo bij Titjana. Maar weet je, ik kan alles goed relativeren. Het was ook niet zo dat ik jaloers was, want er kwamen op dat punt nog geen gevoelens aan te pas.”

William met Titjana, Amber, Bapke en Valerie in 'Boer zkt Vrouw'

Of William uiteindelijk voor Amber kiest, mag de studente uiteraard nog niet verklappen. Ze houdt wel een heel goed gevoel over aan de opnames. “Ik heb er echt keihard van genoten. Dit was een once in a lifetime experience. Maar een keer was wel genoeg, ik ga me volgend jaar niet opnieuw inschrijven (lacht).”

