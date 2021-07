Amazon schrapt ‘Tiger King’-serie met Nicolas Cage in de hoofdrol

TVAmazon had plannen om een achtdelige serie op de markt te brengen die gebaseerd was op de populaire Netflixreeks ‘Tiger King’, maar komt daar nu op terug. Dat bevestigde ook de Amerikaanse acteur Nicolas Cage (57) die normaal gezien in de huid van het hoofdpersonage, Joe Exotic himself , mocht kruipen.

De reeks in kwestie was gebaseerd op een artikel dat in 2019 verschenen is in het Amerikaanse magazine Texas Monthly en vertelt het verhaal van Joe Exotic (58). Normaal gezien kwamen we in de serie wat meer te weten over zijn befaamde dierentuin en over zijn relatie met Jeff Lowe en zijn aartsrivale Carole Baskin.

Niet langer relevant

Het project werd voor een eerste keer aangekondigd in mei 2020, op het hoogtepunt van de Netflixreeks ‘Tiger King’. Nadien werd het verdacht stil rond de reeks en nu blijkt dat Amazon officieel geen interesse meer heeft om het verhaal op de markt te brengen. Dat bevestigde Nicolas Cage die van plan was om de hoofdrol in de achtdelige serie te vertolken. “Ik heb twee verschillende scenario’s gelezen en die waren werkelijk uitstekend, maar voor Amazon behoort het verhaal tot de verleden tijd. Het is gewoon niet langer relevant”, aldus Cage in een interview met Variety. Voor de acteur was het bovendien de eerste keer dat hij een rol in een televisieserie zou vertolken.

CBS Studios, het bedrijf dat de productie van de serie voor hun rekening ging nemen, is wel niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Vermoedelijk gaan ze nu proberen om hun project aan andere geïnteresseerden te verkopen. CBS Studios is wel niet het enige bedrijf met plannen voor een ‘spin-off’ rond het ‘Tiger King’-gezicht Joe Exotic. Ook Universal Content Productions heeft een gelijkaardig project op de planning staan. Hier zijn de hoofdrollen van Carole Baskin en Joe Exotic voorzien voor Kate McKinnon en John Cameron Mitchell. Het verhaal zelf is gebaseerd op de ‘Joe Exotic’-podcast van Wondery.

