Amazon maakt tv-serie van film ‘Cruel Intentions’

TV Elien uit ‘Boer zkt vrouw’ onthult de ware reden voor haar vertrek: “Stef had er niets mee te maken”

Dames die hun koffers pakken en ‘hun’ boer verweesd achterlaten, het lijkt de rode draad in ‘Boer zkt vrouw’ dit seizoen. Na Raphaël en Jef ontsnapt ook koeienboer Stef Goossens (29) er niet aan. Hij reageert emotioneel op het vertrek van Elien. “Ik vond dat zo jammer, want we hadden wel een klik.” In ‘Dag Allemaal’ onthult Elien nu de reden van haar beslissing, en die had niets met Stef te maken. “Intussen ben ik weer hersteld, maar het was écht nodig dat ik uit het programma stapte.”