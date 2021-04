Alweer verrassing in ‘De Mol’: ‘nieuwkomer’ Isidoor neemt de plaats in van die andere ‘nieuwkomer’ Noah

TVDrie afleveringen ver in ‘De Mol’, goed voor ruim 180 minuten speelse en spannende televisie, en de fans weten enkel en alleen met zekerheid dat ‘parketteur’ Jens en student Noah absoluut niet ‘De Mol’ zijn. Noah, die in de eerste aflevering Jens al na een half uur naar huis speelde, ligt nu op zijn beurt vroeg uit het tv-spel. En dat in een aflevering waarin de groepsdynamiek behoorlijk onder druk werd gezet met alweer psychologische spelletjes. Het gaat hard in ‘De Mol’.

‘De Mol’ heeft heel erg goeie punten gescoord bij hondenliefhebbers. Of misschien net niet. Dieren gebruiken voor spelletjes, kan of mag dat nog wel? Niet voor niets dat Play4 gisteren meteen een hele boterham tekst en uitleg uitstuurde over hoe goed Isidoor, een 7-jarige teckel die was uitgelokt en binnen het productieteam van ‘De Mol’ permanent een begeleider had, wel is behandeld. Isidoor werd ook opgevangen door Annelotte, die zich zo meteen tot verdachte numero uno bombardeerde bij Samina. Die kon tijdens de opnames wel nog niet weten dat de 26-jarige recruiter na ‘De Mol’ Isidoor ook effectief zou adopteren. Voor de duidelijkheid: Isidoor zal enkel en alleen een rol spelen bij de beruchte ‘rode knop’ en voor het overige nergens worden ingeschakeld. Behalve dan als levende knuffel.

De derde aflevering was voor het overige minder spannend en had duidelijk minder inventieve spelletjes dan een week eerder. Haast klassiek in deze fase van ‘De Mol’ wordt de groep opgesplitst en krijgen de kandidaten verschillende opdrachten. En uiteraard loopt een rondje dominoblokjes leggen bij ‘De Mol’ altijd in het honderd. Omdat alle kandidaten wel een potje willen Mollen. In de eerste plaats de Mol zelf, verder door die kandidaten die daar belang bij denken te hebben. De beruchte tunnelvisie. Het was wel een keigoede aflevering voor de Mol. Of hij de boel zelf en alleen saboteerde is onduidelijk, het resultaat is wel duidelijk: geen extra geld in de groepspot. Wel integendeel: netjes 1.000 euro extra eruit gehaald. En dat omdat de dames Jasmien en Katrien elk een pasvraag boven het groepsbelang stelden. Mogelijk omdat de ene het spel wil winnen, terwijl de andere als de Mol de groepspot kon saboteren.

Tot slot ook nog meegeven dat de dames volgende week de meerderheid uitmaken. Ze zijn met vier, naast drie mannen. Dat kan altijd gevolgen hebben bij het samenstellen van groepjes. Tenzij de Mol daar een stokje voor steekt.

Dit viel ons op bij de acht overgebleven kandidaten:

Annelotte De Brandt (21)

Viel ook deze aflevering niet bijzonder op. Liet zich bij de hondenproef wel gelden toen Philip onduidelijk communiceerde via gsm en vroeg dat de ‘speaker’ aan moest. Was weigerachtig o: het geslacht van de honden te onderzoeken, maar wist wel er zes teefjes waren. Toch was het Philip die zijn foute keuze doorduwde. Ging samen met Lennart voor geld, maar verknalde allicht per ongeluk helemaal aan het einde de plooiproef.

Jasmien Foré (30)

De advocate van de groep maakt zich week na week minder en minder sympathiek binnen de groep. Zoveel is duidelijk. Is prominent aanwezig, heeft altijd en overal een mening en laat die ook horen. Gaat resoluut voor eigen gewin en trekt zich niks aan van een forse leugen meer of minder om daar profijt uit te halen. Of dat de groep al dan niet uit evenwicht brengt, is niet haar zaakje.

Katrien Cuppens (39)

Een vaatchirurg is per definitie stressbestendig en bijzonder handig, want de baas tijdens precisie-operaties. Die vaatchirurg slaagt er in ‘De Mol’ niet in om dominoblokjes beheerst en juist te plaatsen. Lijkt onwaarschijnlijk, maar is natuurlijk ook de ideale en beproefde tactiek om medespelers op het verkeerde been te zetten. Dat zij er ook niet in slaagde om de pakjesbedeler te herkennen in het park, net zomin als Jasmien dat deed, is natuurlijk wel opmerkelijk.

Lennart Driesen (25)

Vals trage, vals softe, vals stille en vals competitief baasje. Speelt het spel meer dan behoorlijk goed. Lijkt eerder een opvoeder die door de leerlingen met de voeten wordt gerammeld, maar maakte wel duidelijk dat hij over alle kandidaten een duidelijke mening heeft. Lijkt eerder een felle speler dan een zachte Mol.

Philip De Cleen (52)

Zelden of nooit zo’n stuntel van een Mol gezien. Als hij de Mol is, tenminste. Deze super intelligente man, die zijn eigen bedrijf runt en meer dan twintig jaar ervaring heeft als lokaal en internationaal marketeer, reclameman en salesverantwoordelijke bij internationale bedrijven, wordt dan wel door de makers van ‘De Mol’ naar voor geschoven als de meest onhandige verknoeier aller tijden van de opdrachten. Verklapt bijvoorbeeld de uiteindelijk geldsom die te winnen valt, duwt opzichtig de dominosteentjes om, laat een hond ontsnappen, noem maar op. Maar waarom zouden de Mol-makers hun eigen spel om zeep helpen?

Samina Carremans (42)

Straffe Limburgse madam. Wie denkt dat er met flamenco-danseressen kan en mag gelachen worden, zit bij Samima aan het verkeerde adres. Deed ogenschijnlijk. Niet veel mis door een citroen goed en wel binnen te werken. Maar draaide haar onderdeel van de dominoproef samen met Philip mooi en netjes de nek om. In de gaten te houden.

Sven Uyttersprot (41)

Onze horeca-man uit Aalst blijft verbazen. Speelt nooit een erg opvallende rol tijdens de opdrachten, of wordt tenminste zo niet geportretteerd. Blijkt, aldus mede-kandidaten, buiten de opnames heel erg competitief, maar laat vaak het boeltje maar draaien tijdens de opnames. Het kan een tactiek zijn om goed te mollen. Eerst zien hoe andere kandidaten de boel belazeren, om dan, daar waar nodig is, een tandje bij te steken.

Noah Vlieghe (18)

Kwam als allerlaatste bij de groep en werkte zo Jens meteen naar huis, maar ligt nu zelf ook uit het spel. Leuke kandidaat om de groep aan te vullen, maar ook niet meer dan dat. Speelde duidelijk en gewoon, zonder een eigen uitgekiende strategie. En dan volgt steevast een vroege exit.

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige ‘parketteur’ uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflevering 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflevering 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk

In de pot

Voor de groep: 10.600 euro

Verloren: 31.400 euro

Totaal: 42.000 euro

Beste spelers

1. Jasmien

2. Samina

3. Lennart

Hoogste Mol-gehalte

1. Philip

2. Katrien

3. Sven

