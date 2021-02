Alweer nieuwe streamingzender: Paramount+ belooft reboots, gepimpte horrorklassiekers en ‘Mission Impossible 7'

TVStreamingzenders, ze zijn niet meer weg te denken uit de moderne tv-wereld. Tegenwoordig moet elke zender of studio er eentje hebben, anders ben je niet meer relevant. Ook Paramount heeft dat begrepen, en zet nu volop in op het streamingplatfrom Paramount+, dat vanaf 4 maart wereldwijd beschikbaar zal zijn. “Tegen 2024 willen we wereldwijd 75 miljoen abonnees.”

Belangrijk om weten: Paramount+ is niet volledig nieuw, het gaat om een serieus gepimpte versie van het bestaande platform CBS All Access (opgezet door het bedrijf ViacomCBS), dat zich tot op heden toe vooral focuste op de Amerikaanse markt. Paramount realiseerde zich echter dat het de wil en de middelen heeft om op globale schaal te concurreren met populaire zenders zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+. CBS is onder andere bekend van originals zoals ‘Star Trek: Discovery’, ‘The Good Fight’ en ‘Inside Amy Schumer’.

Het platform kiest voor een nieuwe naam en een nieuw imago, gepaard met - uiteraard - een arsenaal aan nieuwe films en reeksen dat kijkers nu al doet watertanden. Er is dan ook voor ieder wat wils: van bekende tekenfilms in een nieuw jasje, tot heuse horrorklassiekers. “We willen één van de grote streamingzenders op de markt worden”, zo maakte de studio gisterenavond bekend. “Tegen 2024 hopen we wereldwijd 75 abonnees verzameld te hebben.”

Reboots

Om te beginnen staan er ontelbaar veel reboots op de planning. Denk maar aan nieuwe versies van ‘Flashdance’, ‘Grease’, ‘The Italian Job’, ‘Fatal Attraction’ en ‘The Godfather’ (die laatste is trouwens de reeks waaruit de controversiële acteur Armie Hammer ontslagen werd als hoofdrol). Er komt ook een reboot van ‘Frasier’: Kelsey Grammer kruipt voor de revival opnieuw in de huid van de psychiater die bekend werd in de serie ‘Cheers’ en daarna een eigen spin-off kreeg.

Vele horrorklassiekers worden in een nieuw jasje gestoken, zoals ‘Pet Sematary’ van Stephen King en ‘Paranormal Activity’. Bovendien kondigde Paramount aan dat ze ook splinternieuwe horrorfilms gaan maken, zoals de “bovennatuurlijke thriller” ‘The In Between’.

Volledig scherm Er komt alweer een nieuwe versie van 'Pet Sematary' aan. © YouTube

Blockbusters

Daarnaast zullen enkele blockbusters die momenteel al in de maak zijn, slechts 45 dagen na hun première in de bioscoop te zien zijn op Paramount+. Het gaat onder andere om de langverwachte prenten ‘A Quiet Place II’ en ‘Mission Impossible 7'. Zelfs de nieuwste James Bond-film ‘No Time To Die’ zal een plekje op het platform krijgen.

Animatie

Voor de kleinsten thuis - of kijkers die houden van nostalgie - is er voldoende aanbod. Zo komt er een nieuwe reeks van ‘Avatar: The Last Airbender’, een animatieserie die ook erg populair is bij volwassenen. En de gekende kindershow ‘Fairly Odd Parents’, over een jongetje en zijn feeënpeetouders, krijgt een live action-versie. Net als het educatieve tekenfilmpje ‘Dora The Explorer’.

Prijskaartje

Paramount+ is vanaf 4 maart wereldwijd beschikbaar, voorlopig wel enkel in het Engels. Wie nu al toegang heeft tot CBS All Access schakelt dan automatisch over naar het nieuwe platform. Een account maken kan via deze link. Uiteraard hangt er ook een prijskaartje aan vast. Paramount+ krijgt twee versies: een ‘normale’ en een premium-optie, te vergelijken met onze Vlaamse Streamz en Streamz+. Voor de basisversie, waarop de nieuwe reeksen te zien zullen zijn, betaal je 5 dollar (4,11 euro) per maand. De premiumversie, uitgerust met blockbusters, kost je 10 dollar (8,21 euro).

