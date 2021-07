Alweer een nieuwe Marvel-reeks onderweg: Disney+ deelt eerste beelden van ‘Hawkeye’

Showbizz Jan Dewyngaert en zoon Klaas brengen samen verslag uit van Spelen: “De eerste twee weken mogen we zelfs de straat niet op”

22 juli Een tijdverschil van zeven uur of niet, VTM-sportjournalist Jan Dewyngaert (61) is elke middag en avond present in het ‘VTM Nieuws’. Live vanuit Tokio voor zijn vijfde Olympische Spelen al. Voor het eerst wordt hij daarbij geholpen door zijn zoon Klaas (26), sportjournalist én cameraman. Die noemt zijn vader op het werk liefst “kameraad” of “ouwe”. “Ik kan echt geen Jan zeggen”, verduidelijkt hij. Jan lacht. “Ik heb het liefst dat hij ‘baas’ zegt. (knipoogt)