Alternatieve feestvierder, goedlachse dame en guitige globetrotter: dit zijn de zes nieuwe boeren in ‘Boer zkt vrouw’

Het is opnieuw ‘Boer zkt Vrouw’ zoals voorheen, want na twee ‘Blind verliefd’-seizoenen waarbij de boeren tijdens de oproepaflevering verhuld bleven, wordt dit keer weer open kaart gespeeld. Zes boeren verzamelden zo maandagavond in het kasteel van Wimmertingen om zich voor te stellen aan presentatrice Dina Tersago (44) en de rest van Vlaanderen. Een onwennig schouwspel aan het begin, met een opeenstapeling van nerveuze giecheltjes en blozende wangen, maar om het ijs te breken had Dina iets voorzien. Drie van de zes boeren (Michiel, Bert en Martijn) kregen een vestimentaire make-over, want “je staat overdag immers niet in je beste outfit op het erf”. In de tweede oproepaflevering, volgende week, krijgen de andere drie boeren (Sanne, NIels en Manuel) een restyling. Dit zijn de zes nieuwe gezichten.

Michiel Dubucq (27), melkveeboer uit Geraardsbergen: “Ik ben al zowat overal geweest”

Michiel is een atypische boer, want hij combineert zijn werk op het familiebedrijf met een job als technieker voor een bedrijf dat fabrieksmachines installeert en onderhoudt. Daarvoor reisde hij al de wereld rond. “Vorige week nog was ik in Sevilla, maar ik ben al zowat overal geweest”, vertelt hij. “India, El Salvador, Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland. Allemaal op mijn eentje.” Hij is sociaal en gelooft in liefde op het eerste gezicht en zijn droomvrouw is een zelfstandige, naturelle avontuurlijke dame die begrijpt dat hij niet graag in zijn zetel ligt te luieren. “Dat kan ik nog genoeg als ik met pensioen ben (lacht)”. Dat z’n toekomstige best goed voorzien mag zijn, vertelt Michiel in dit interview.

Bert Vermeersch (28), vlasser uit Oeselgem: “In de media komen is niets voor mij”

Misschien de minst spraakzame van het gezelschap. Bij zijn vrienden durft hij open te zijn, maar als het op vrouwen aankomt, wordt hij erg verlegen. Hij zoekt een naturel meisje dat begrijpt dat familie en het vlasbedrijf heel belangrijk zijn voor hem. “Toen VTM contact met me opnam, heb ik lang getwijfeld of ik zou meedoen”, vertelt hij ons. “Je wordt dan plots bekend, terwijl ik liever op de achtergrond blijf. In de media komen is niets voor mij. Maar ik heb niets te verliezen. Ik ben een huismus, waardoor ik geen vrouw ontmoet in het uitgaansleven.” Zijn beste vriend en zus schreven hem in. “Wie goed kan koken, heeft een klein streepje voor”, lacht hij.

Martijn Kesters (35), melkveeboer uit Bree: “Iemand met een tetter trekt me aan”

Martijn Kesters (35) werkt samen met zijn ouders op hun melkveebedrijf in Bree. “Ik ben ruim een jaar single en hoop via ‘Boer Zkt Vrouw’ de vrouw van m’n leven te vinden”, vertelt de veeboer. “Ik heb een paar relaties gehad, maar die bleven niet duren. Tijdens ‘Boer Zkt Vrouw’ zal ik snel merken wie interesse heeft en wie niet.” Martijn is een hopeloze romanticus met maar één droom: een vrouw en kinderen. Zijn droomvrouw heeft veel energie, schwung, en moet kunnen lachen en gek doen. Of hoe Martijn het zelf zegt: “Iemand die zo wat een tetter heeft, dat trekt mij wel aan.” (lacht) Waarom Tinder niets voor hem is, vertelt hij in dit interview.

Sanne Theeuwissen (33), melkveeboerin uit Bocholt: “Zoek vlotte man met pit”

Volledig scherm Boerin Sanne © VTM

Sanne is misschien wel de meest opvallende kandidaat, want ze is dit seizoen de enige vrouw. De goedlachse melkveeboerin uit Bree leeft voor haar professionele passie, maar liet zich door haar vriendinnen overtuigen om zich in te schrijven. Die vinden dat ze te veel werkt en te weinig geniet van het leven. Ze zoekt een man met “drive en een beetje pit. Een vlotte man waarmee ik in het beste geval ook kan samenwerken.” In elk vriendenboekje dat Sanne kreeg toen ze jonger was, schreef ze zelfverzekerd dat ze later boerin zou worden en zo geschiedde: in 2019 nam de enthousiaste Limburgse de helft van het familiebedrijf over en nu staat ze helemaal alleen in voor het verzorgen van de koeien.

Manuel Baeyens (35), biodynamische boer uit Sint-Lievens-Essen: “Zielenboer zoekt oprechte vrouw”

Volledig scherm Boer Manuel © VTM

De entree van Manuel in de eerste aflevering was opvallend, want op het kennismakingsweekend kwam hij aangewandeld met zijn rugzak vol kleren. De Oost-Vlaamse bioboer kwam net van een alternatief trance- en goa-festival en vertelde iemand te zoeken die met hem kan meeleven op het ritme van de natuur. Zijn collega’s noemden Manuel een ‘zielenboer’, die “geen vlieg kwaad doet” en nood heeft aan “een oprechte vrouw”.

Niels Van Crombrugge (32), vleesveeboer uit Gierle: “Knuffelen met de hond”

Volledig scherm Boer Niels © VTM

Kwam over als de meest timide van het gezelschap. Kort van stof, niet meer woorden gebruikend dan nodig. Maar volgens zijn zus is de Kempenaar een eerlijke, hardwerkende man met een hart van goud. Of hij houdt van knuffelen, vroeg Dina. “Met de hond wel”, antwoordde hij met een grijns. Niels is op zoek naar iemand die sterk in haar schoenen staat en die gelukkig is met zichzelf, “want een gelukkige dame, is een gelukkige man”.

