“Als zij naar mij keek, wist ik niet meer wat ik moest zeggen”: Alex Agnew vertelt in ‘Later Als Ik Groot Ben' over jeugdliefde Sophie

TV Kürt Rogiers viert 25 jaar bij VTM en krijgt verrassing van formaat

20 februari Kürt Rogiers (49), vaste waarde bij VTM, is dit weekend 25 jaar onafgebroken in dienst bij de zender. Hij debuteerde op 20 februari 1996 als Jos Sneyers in ‘Wittekerke’ en kwam nadien in tal van producties aan bod, gaande van onder meer playboy in ‘Costa!’, advocaat in ‘De Wet volgens Milo’, dokter in ‘Spoed’, koele kikker in ‘Sara’, gehaaide manager in ‘Spitsbroers’ tot CEO Lars De Wulf in ‘Familie’.