“Als mijn project lukt, gaan we niet meer dood”: Streamz deelt trailer van ‘Laurent, het Wonderkind’

TV Opnames tweede seizoen ‘And Just Like That’ officieel van start

De ‘Sex and the City’-reboot, ‘And Just Like That’ - die te zien is op Streamz - is begonnen aan de opnames van het tweede seizoen. Dat lieten actrices Sarah Jessica Parker (57) en Sara Ramirez (47) weten via Instagram. “Shhhh...”, schrijft Ramirez geheimzinnig.

10:29