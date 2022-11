Als je snor maar goed zit: bekende streaming-snorren als inspiratie voor ‘Movember’

‘The White Lotus’ (Streamz)

Volgens de laatste editie van de Emmy Awards was ‘The White Lotus’ de revelatie van 2021. Maar liefst tien beeldjes wist het tragikomische HBO-drama van Mark White, dat deze week op Streamz van start ging met een tweede seizoen, in de wacht te slepen. Eén van die awards ging naar Murray Bartlett, die voor z’n rol van moegetergde manager in een luxeresort de Emmy voor beste mannelijke bijrol opstak. Al ging dat beeldje even goed naar z’n scènestelende moustache. In een interview met James Corden liet de Australiër optekenen dat hij na het kweken van deze borstelsnor plots op elke auditie groen licht kreeg. “Het was het begin van mijn Tom Selleck-fase”, aldus de acteur, die begin volgend jaar te zien zal zijn in alweer een nieuw moordmysterie: ‘Welcome to Chippendales’ op Disney+.

‘Bob’s Burgers’ (Disney+)

Net als de iconische blauwe haarzuil van Marge Simpson of het acute geboer van Rick uit ‘Rick & Morty’ is ook het gezichtshaar van Bob Belcher uit de Amerikaanse animatiereeks ‘Bob’s Burgers’ onlosmakelijk met zijn personage verbonden. Aan het begin van seizoen zes wijdden de makers zelfs een hele verhaallijn aan de snor van Bob nadat z’n haren plots uitvallen. Het voorval leidt ertoe dat Linda mijmert over hoe zij en Bob elkaar ontmoetten en hoe Bobs snor er eigenlijk voor heeft gezorgd dat zij haar toenmalige verloofde Hugo (de gezondheidsinspecteur die de hamburgertent kwelt) liet staan voor Bob. Nu Bob mogelijk z’n snorren-mojo dreigt te verliezen, speculeren Tina, Gene en Louise elk over een duistere alternatieve realiteit waarin Bob zijn kenmerkende snor niet zou gehad hebben op het moment dat hij Linda ontmoette. Met alle absurde robotsnorren en uit de hand gelopen haargroeimedicijnen van dien.

In deze tedere HBO-show kunt u zich maar liefst door twee snorren laten beïnvloeden. Eerst en vooral door het prachtexemplaar van de betreurde acteur Mike Hagerty, ook wel bekend als de conciërge uit ‘Friends’. Hij speelt de vader van hoofdpersonage Sam (Bridget Everett), een vrouw die het verlies van haar zus probeert te verwerken en toevallig de juiste rouwplek vindt op een LGBTQ-vriendelijk podium verstopt in een wegkwijnend winkelcentrum in Kansas. De gastheer die deze samenkomsten in goede banen leidt is Fred Rococo, gespeeld door Murray Hill. Deze trans acteur is een gevestigd comedian en drag king in New York en trekt z’n scherpe oneliners in één moeite door tot op z’n bovenlip. Een aantrekkelijk potloodsnorretje waarmee de entertainer mannelijkheid en de attributen die daarmee geassocieerd worden theatraal uitvergroot.

‘P-Valley’ (STARZPLAY)

Nog een reeks die met genderrollen en gezichtsbeharing experimenteert is ‘P-Valley’ op STARZPLAY van TV Vlaanderen. Want daarin wordt duidelijk gemaakt dat een snor niet noodzakelijk übermannelijkheid moet uitstralen. Een verzorgde ringbaard kan perfect in combinatie met een gemaquilleerde huid en kleurrijke acrylnagels en kan perfect komaf maken met conformistische schoonheidsidealen. In deze reeks, die het reilen en zeilen volgt van de kleurrijke sekswerkers en dito klanten in de fictieve ‘The Pynk’ stripclub, wijst Uncle Clifford (gespeeld door Nico Annan) u de weg. Deze non-binaire clubbazin, die met zij/haar wordt aangesproken, staat op de voorgrond van deze visueel verscheiden reeks en is het uithangbord van een oase waar alles wat heteromannen verlangen werkelijkheid kan worden. Al wil dat daarom nog niet zeggen dat zij er de baas moeten komen spelen.

Voor deze laatste tip hadden we perfect Jason Sudeikis en z’n pornosnor voor ‘Ted Lasso’ op Apple TV+ kunnen casten, maar we zijn toch voor de Frank Zappa-snor van Wouter Hendrickx gegaan in de Belgisch-Ierse misdaadreeks ‘Hidden Assets’. In deze pseudo-spannende thrillerserie moet een Ierse rechercheur (Angeline Ball) de gemeenschappelijke spil tussen drie verschillende misdaden zien te vinden: een diamantroof in Limerick, een lijk in Antwerpen en een terreuraanslag tijdens de Antwerp Fashion Week. Over het verloop van zes afleveringen slaat ze de handen in elkaar met politiecommissaris Christian De Jong (Wouter Hendrickx). Ook al zit het met de verhaallijn en het acteerwerk in deze reeks niet altijd even snor, de Hendrickx-haartjes vallen daarentegen nooit uit hun rol!

