“Als je me dat nog eens lapt, komt het niet goed”: Joren moet buiten slapen nadat Lien de deur sluit in ‘Blind Getrouwd’

TVVreemd schouwspel in het ‘ Blind Getrouwd ’-resort. Nadat hij door zijn vrouw uit hun hotelkamer werd gesloten, moest Joren de nacht noodgedwongen doorbrengen naast het zwembad. Miscommunicatie, aldus Lien. Opzettelijk, volgens Joren. “Als je thuis komt, kijk je toch waar je man is?”, klinkt het verbaasd over het incident. Tegelijkertijd vertoont ook het huwelijk van sterkhouders Jana en Christiaan barstjes.

Hij geloofde zijn eigen ogen niet. Toen Joren en Lien terugkwamen van een dagje op een boot met de andere koppels, kon hij plots zijn hotelkamer niet meer binnen. Camera’s waren er niet bij dat moment, maar Joren legt het de volgende ochtend voor de lens uit. “Lien had de kaart van de deur en ik dacht dat ze me via het schuifdeur ging binnen laten.” Niet dus. “Ik heb aan de deur zitten trekken, maar die ging niet open. Uiteindelijk heb ik op een bedje naast het zwembad geslapen met twee handdoeken als donsdeken.”

Een kort nachtje voor Joren, maar daar heeft ze niets mee te maken, beweert Lien. Ze houdt vol dat het schuifraam wel degelijk open was en dat ze dat had geroepen naar haar man. “Leugen nummer 1 is een feit”, benoemt Joren het de volgende dag ietwat laconiek. “Allez, je denkt toch: ‘samen uit samen thuis’? Je gaat toch eens kijken: waar is mijn man?”, vraagt hij zich luidop af.

De koppels vier vakantie op een plezierjacht.

Lien houdt het incident op ‘miscommunicatie’, maar bij Joren heeft het gebeuren duidelijk een impact. “Ik heb er mijn typisch komische swung aan gegeven, maar ik had wel iets van: ‘Als je me dat nog één keer lapt, komt het niet goed.” De Lennikse wijnverkoper kan er nog mee lachen, maar toch vooral als een boer met kiespijn. En ook Lien probeert het euvel de volgende ochtend te minimaliseren. “Sorry. Love You too he, hubby”, geeft ze haar man een schouderklopje.

Joren en Lien: “Het begint te wegen”

Joren en Lien

Vreemd incident toch. Je eigen man vergeet je niet zo maar... Maar opgeven doen Joren en Lien nog niet. De twee gingen na het incident apart zitten voor een gesprek. Joren stelde zich daarin open. “Het begint te wegen”, vertelde hij zijn vrouw. Dan heeft hij het over het experiment, maar ook over de klik die ontbreekt. Hij vroeg Lien dan ook om meer bevestiging. “En die moet ik hem geven”, concludeerde ze.

Goede bedoelingen zijn er ongetwijfeld, maar deze aflevering werd pijnlijk duidelijk dat Lien niet warm loopt voor haar man. Verbaal klinkt het anders, maar de bevestiging van dat vermoeden zit in kleine dingen. Een meewarig schouderklopje de ochtend na het schuifraamincident. Afstandelijke tikjes op zijn knie, wanneer Joren zijn hart op tafel legt. Van aantrekking is er van Liens kant geen sprake. “Geen zorgen, everybody loves you”, stelde Lien haar man gerust toen die over zijn twijfels begon. “Nu jij nog”, antwoordde Joren. Een allesomvattende conclusie.

Slaagkansen: 30 procent

Christiaan en Jana: “Wat doen we hier dan nog?”

Ze leken de voorbije afleveringen niet van elkaar te kunnen blijven, maar helemaal rozengeur en manenschijn blijkt het niet te zijn tussen Jana en Christiaan. Op de boot vertelde Jana haar ware gevoelens tegen Florence. “Ik begrijp waarom Christiaan en ik gematcht zijn, maar qua uiterlijk is hij niet de man waar ik voor zou kiezen. En uiterlijk ís belangrijk”, vertelde ze. Toen de Lokerse kleuterjuf het gesprek - buiten de camera’s - aanging met haar man, schrok ze van zijn reactie. “Hij was kort en bruut”, blikt ze terug. “‘Wat doen we hier dan nog? Dan lukt het nooit’”, reageerde hij fel. Daar was ik dus bang voor.”

Trouble in paradise. Maar de twee benoemden dat heftige moment de volgende ochtend wel met open vizier. Christiaan - die wekelijks uren slijt in de fitnessruimte - was gekrenkt in zijn eer, maar concludeerde dat een 100%-matchend uiterlijk gewoon niet mogelijk is. “Ook met 70% was ik vroeger content op school”, klonk het. Hun werkpunt is uitgesproken en ze kunnen ermee aan de slag. De aanrakingen, knuffels zijn alvast niet gestopt. Wij geloven er nog in.

Slaagkansen: 70 procent

Florence en Jiri: “Geen no-go tussen ons”

Vorige aflevering hóópte Florence vooral op een goeie afloop van het huwelijk met haar politieagent Jiri. Dit keer bleek dat ze er ook actief werk van maakte, want er is duidelijk iets gebeurd tussen de Jiri en Florence. Op het dek van de plezierboot werden de twee zonnend op een ligbed gespot. Haar hand op zijn arm. Subtiel, maar wel een allereerste vorm van affectie tussen de twee. Ze hadden gepraat, vertelde Florence tegen Jana. Ze vertelde Jiri dat ze geen aantrekking voelde, maar ook “dat dat niet wil zeggen dat het een no-go is tussen ons. Ik geloof echt dat het kan groeien.” Een sprankeltje hoop dus voor Jiri, wiens geduldige aanpak toch het eerste vruchtje begint af te werpen. Een opwaartse curve dus, al lijkt de weg nog lang.

Slaagkansen: 50 procent

Brecht en Dziubi: “Hij houdt niet van Lady Gaga”

In ‘Brecht en Dziubi’-land blijft de zon ondertussen schijnen. De heren ontpopten zich de laatste tijd meer en meer als de maizena tussen de koppels. Vorige week nog door een work-out te organiseren, op de boot door de koppels gerichte vragen te stellen over hun relatie. “Rust zit niet in mij, maar door Dziubi kan ik die wel vinden”, vertelt Brecht. Flirterige grapjes, schalkse aanrakingen blijven zich opstapelen. Al blijkt er wel één werkpunt. “Brecht houdt namelijk niet van Lady Gaga”, aldus een verbouwereerde Dziubi. De perfectie bestaat dus toch niet.

Slaagkansen: 90 procent

Dziubi & Brecht hebben het naar hun zin op de plezierboot.

