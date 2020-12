Als dat maar goed komt: Erik Van Looy krijgt slappe lach na ‘hagedissen-vraag’ in ‘De Slimste Mens’

TV Nu de finalewe­ken ingaan: de 10 meest memorabele momenten uit voorbije seizoen ‘De Slimste Mens’

8:25 Na 32 afleveringen is de selectie gemaakt voor de twee finaleweken van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Donderdagavond 17 december weten we wie de opvolger is van Lieven Scheire. Nog tien kandidaten zijn in de running, netjes verdeeld. Vijf dames en vijf heren. Al maken de vrouwen behoorlijk meer kans om dit jaar met de oorkonde aan de haal te gaan. Tijdens de finaleweek stappen liefst drie vrouwen de arena opnieuw in.