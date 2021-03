Allison Scott wees Sean Dhondt de deur toen ze zijn bedrog ontdekte: “Ik wilde hem vermoorden”

TVAllison Scott (30) vertelt in ‘Kat Zonder Grenzen’ openhartig over het bedrog van haar partner, Sean Dhondt (37), en hoe ze daarmee is omgegaan. De gelekte naaktfoto’s en filmpjes werden haar toegestuurd door vrienden. “Ik wist aanvankelijk niet wat er aan de hand was. Sean gaf me niet alle details.”

“Ik zal de dag dat hij het vertelde nooit vergeten”, legt ze uit. Sean moest haar opbiechten dat hij zich via sociale media liet verleiden door de zogenaamde ‘Eveline’, die uiteindelijk een man met slechte intenties bleek te zijn. “Ik voelde me alsof mijn hart uit mijn borstkast gescheurd werd. Ik wist niet hoe ik me moest voelen. Op een bepaald punt begon ik gewoon te lachen, maar ik was enorm kwaad.”

“Ik zei hem dat hij moest vertrekken. Dat het me niet uitmaakte waar hij naartoe ging, maar dat ik hem niet meer wilde zien. Ik wilde hem gewoon vermoorden, dus het was beter dat hij niet in mijn buurt was. Hij is dus weggegaan, maar we hebben er later wel over gesproken. Maar het was moeilijk voor hem om me alle details te geven. Ik heb het meest dus van anderen gehoord.” Aanvankelijk wist ze dan ook niet wat de situatie precies inhield. “Ik wist dat er foto’s van hem de ronde deden die hij naar iemand anders had gestuurd. Maar ik wist niet dat er zovéél foto’s en filmpjes waren. Elke dag ontdekte ik wel een nieuwe foto, omdat ik constant berichten kreeg van mensen die me die beelden wilden tonen.”

“Er zijn misschien mensen die dit niet zien als écht vreemdgaan”, aldus Allison. “Maar die mensen kunnen de pot op.”

Allison was nochtans niet héél hard voor Sean, waarmee ze in oktober 2020 nog samen Halloween vierde. ‘Als vrienden’, schreef ze bij foto’s op sociale media. Niet veel later besloot ze toch om een adempauze in te lassen en terug naar haar thuisland te trekken. Ze verbleef een tijdje in Californië, waar ze de feestdagen doorbracht. Of ze op dit moment nog samen is met Sean, is niet duidelijk, al lijkt het daar wel naartoe te gaan.

