Alles wat je moet weten over de finale van hitreeks ‘Succession’: wie volgt Logan Roy op?

TV Ingeborg over de breuk tussen Brecht en Dziubi uit 'Blind Getrouwd': “De dag voor hun breuk bekend raakte, sms’te hij me”

Niet alleen voor de kandidaten was het nieuwe VTM 2-programma ‘Million Dollar Island’ een uitdaging, ook voor presentatrice Ingeborg (56). Zij moest - tegen haar aard in - afstandelijk blijven tegenover de kandidaten. “Ik zag mezelf steeds strenger worden, maar zo ben ik niet”, vertelt ze in Story. Een gesprek over de reden waarom ze alles afzegde om ‘Million Dollar Island’ te kunnen maken en de diva in jezelf naar boven halen. “Nederlanders durven al snel over je heen lopen.”