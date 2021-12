Alles of niets voor Jacques Vermeire en Axel Daeseleire in finale ‘Eenmaal Andermaal’

Showbizz James Cooke danst met een man in feestspeci­als ‘Dancing with the stars’: “Gek dat het zo lang heeft moeten duren”

Aan glitter en glamour ontbreekt het doorgaans niet in ‘Dancing With the Stars’, maar voor de feestspecials steken de opvallendste kandidaten van de eerste twee seizoenen nog een tandje bij. James Cooke zorgt voor een primeur: voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische DWTS danst een man met een man. “Dat was mijn voorwaarde om mee te doen”, zegt James. ‘Anno 2021 wordt het tijd dat we eens tonen dat dit niet meer dan normaal is.’

21 december