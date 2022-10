‘Allerslimste mens’-jurylid Steven Van Herreweghe doet bekentenis: “Ik betaal me blauw aan alimentatie”

TVVijftien jaar nadat hij zelf ‘De slimste mens ter wereld’ werd, mocht Steven Van Herreweghe maandagavond voor het eerst jureren in de quiz die hem mee groot maakte. Tijdens z’n debuut vertelde hij alvast dat de alimentatie na z’n scheiding hem een plaats in het ‘Guinness Book of Records’ oplevert. In de quiz zelf won Bart Cannaerts opnieuw.

Leer hem niet de knepen van het quizvak, want die kent Bart Cannaerts als de beste. Al was hij helemaal aan het einde van de filmpjesronde compleet verrast toen hij met de antwoorden ‘ABBA’ en ‘ondervoorzitster’ nog eens ‘gewoon’ kon winnen. “Ik wist echt niet dat dat nog kon”, stamelde Cannaerts, nu al goed voor zestien deelnames. Nog twee keer overleven en hij staat op gelijke hoogte met dat onwezenlijke record van Ella Leyers. Nu al is het trouwens zeker dat Bart terugkeert in de grote finale, op donderdag 10 november. Niemand kan hem nog evenaren.

Met de directe winst van Bart waren nieuwkomer Danira Boukhriss Terkessidis en goeie vriend Geert Meyfroidt - die twee kennen elkaar uit de coronaperiode en haar talkshow ‘Vandaag’ - tot elkaar veroordeeld in de finale. Vreemd dat de professor daar uitgerekend bij de vraag over Erasmus blokkeerde en zo zijn eigen exit bewerkstelligde. Verder stopte hij op 60 seconden en niet op 61 seconden. Al had dat weinig verschil gemaakt, want Danira kreeg met de vraag over de grootste weekbladen in Vlaanderen wel een heel erg gemakkelijke slotvraag. En zo verdween de man die vorig jaar nog met de vingers in de neus ‘Slimste Mens ter Wereld’ werd nu al na twee afleveringen.

Danira is een aangename nieuwkomer en een verademing in het spel. Knap, ad rem, scherp, en daarnaast heeft ze duidelijk goed en gericht gestudeerd. Een straffe speler waar Bart Cannaerts en elke andere nieuwkomer rekening mee zullen moeten houden.

Kwik en Flupke

Na zijn straffe passage bij zijn openingsaflevering, leek het dit keer veel minder goed mee te vallen voor Geert Meyfroidt. We zouden haast durven denken dat de professor geen zin, tijd of wat dan ook had in een verder vervolg in de quiz. Hij hinkte de hele tijd wat achterop, kreeg een moeilijke fotoronde, maar werd geholpen met een gemakkelijk filmpje over de dood van Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht. En kijk, alweer kreeg Bart Cannaerts een Netflix-reeks op zijn filmpjesbord. Dat Danira haar (gemakkelijke) filmpje over Valerie Van Peel niet volledig oploste, was een geschenk uit de hemel voor Bart. Tot zijn eigen verbazing, trouwens.

Op de jurystoeltjes waren Kwik en Flupke van dienst. Sven De Leijer blijft altijd (ingestudeerd) grappig, Steven Van Herreweghe was een welgekomen fris en nieuw gezicht. De Leijer gebruikte dit keer titels van VRT-programma’s als rode draad, Van Herreweghe bleef persoonlijk en focuste op zijn (blijkbaar dure) scheiding.

De leukste quotes

Danira (is meteen kritisch): “Ik heb me de voorbije dagen voorbereid met ‘Het Slimste Mens’-bordspel. Compleet gedateerd. Ik ga veel antwoorden kennen uit 2014.”

Danira (over Tom Waes die haar versloeg in de finale): “Ik neem hem niks kwalijk.” Waarop Sven: “Ze noemt hem sindsdien wel consequent Stom Waes.”

Danira (over ‘Over Eten’): “Weet ik alles over eten? Neen! Maar eet ik veel? Ja!” Waarop Erik: “Kobe noemt jou Danira Boufriss. Klopt dat?” En Danira: “Ja, mooi hé. Ik noem hem Boke Ilsen.”

Danira: “Ik ben bang van niemand. Natuurlijk wel, maar als ik dat zeg, krijgen ze nog meer zelfvertrouwen. Ik zit hier zonder verwachtingen. Ik kom gewoon voor de gratis drankjes.”

Geert (over het niveau): “Er zijn dit jaar geen slechte kandidaten. Niemand laat iets liggen. Heel leuk om naar te kijken, om mee te spelen is wat anders.”

Sven (over de kandidaten): “Het voelt hier precies als een personeelsfeest van de VRT. Danira presenteert op Eén. Bart presenteert op Eén. Steven presenteert op Eén. Ik ook. Dokter Geert heeft jarenlang meegespeeld in ‘Thuis’. Erik, laat ons eerlijk zijn, gij hebt jarenlang voor Eén gewerkt. Tot uw verplicht pensioen.”

De Leyer (na een vraag over de Lekdreef in Averbode): “Is dat ook geen attractie in de Befteling?”

Steven: “In Aalst is er een Japans restaurant dat wordt uitgebaat door een Chinees die Erwin heet. Echt waar.”

Hilarische momenten

Steven van Herreweghe legt uit dat ‘Slimste Mens’ worden plezant is, maar dat dan pas de miserie begint. “Ik was eens door het rood licht gereden, en moest dus naar de politierechtbank. Ha, de Slimste Mens, gij kent de kleuren toch.. Of als je de weg moet vragen. Hoe, weet gij dat dan niet? Of een quiz in een parochiezaal. Allez jong, weet gij het antwoord niet op de vraag wat tektonische platen zijn. Verschrikkelijk. Weet je wat, ik wil terug naar de domme massa (waarop Steven zijn oorkonde verscheurt).”

Danira vertelt hoe ze als ‘wingwoman’ vrouwen koppelt aan mannen. “Ik ga eerst alleen een babbeltje doen over schoenen enzo, dan komt mijn vriend toevallig voorbij. Ik zeg dat het mijn vriend is, moet even naar het toilet en shakka.”

Kantelmomenten

Het venijn zat in de filmpjesronde en de finale. Voordien gebeurde er weinig spectaculairs. Bart eindigde ‘3-6-9' zonder enige score. In de filmpjesronde kantelde alles. Geert haalde eerst heel snel 150 seconden binnen, Bart kreeg alweer een filmpje over een Netflix-reeks. Dit keer ging het over ‘Trainwreck’ en moest hij snel passen. Het fragment was zo moeilijk dat Danira en Geert niet konden profiteren. Danira had de winst in handen, maar flaterde bij haar filmpje over Valerie Van Peel. Bart won, tot zijn eigen verbazing.

In de finale werd supergoed en keihard gespeeld. Tot Geert een eerder gemakkelijke vraag over Erasmus kreeg, maar slechts twee antwoorden wist. Hij scoorde matig op de volgende vraag, waarna Danira eenvoudig kon uitspelen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Cannaerts: 332 seconden

2. Geert Meyfroidt: 316 seconden

3. Danira Bouhkriss: 306 seconden

De stand

1. Bart Cannaerts: 15 deelnames, 8 overwinningen, 7 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Geert Meyfroidt: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Danira Boukhriss: 1 deelname, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Gilles De Coster (41), winnaar van ‘De slimste mens’ in 2013, goed voor 7 deelnames en 3 overwinningen

