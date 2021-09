Alle hens aan dek in ‘Camping Coppens’: de poes moet gevangen worden

TV Riadh Bahri getuigt na homofobe aanval: "Bang om met mijn hond te gaan wandelen”

22 september Midden september werd Riadh Bahri slachtoffer van homohaat. De VRT-journalist werd in Brussel aangevallen op straat door een man die deed alsof hij de weg vroeg. Vervolgens kreeg Bahri enkele rake klappen en ook zijn ketting werd gestolen. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ vertelde hij vanavond openlijk over het voorval.