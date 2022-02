‘All Of Us Are Dead’: Koreaanse zombieserie bovenaan Netflix-lijsten

TVNa het monstersucces van ‘Squid Game’ en ‘Hellbound’ zijn Zuid-Koreaanse series populairder dan ooit. Dat bewijst de nieuwe serie ‘All Of Us Are Dead’ nog eens. De zombieserie staat sinds 28 januari op Netflix en daar doet het streamingplatform opnieuw gouden zaken mee. Ook bij ons staat de serie op nummer 1 in de top 10 van de meest bekeken films en series deze week.

De Koreaanse zombieserie ‘All of Us Are Dead’ scoort werelwijd enorm goed. De serie schoot meteen naar de eerste plaats in meer dan 25 landen, van Nieuw-Zeeland tot Frankrijk. In de Verenigde Staten moet de serie zich tevreden stellen met de tweede plaats, daar kwam hij net achter de zwarte komedie ‘The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window’ met Kristen Bell in de hoofdrol.

In ‘All of Us Are Dead’ wordt een groep studenten gevolgd wanneer er op hun school een zombievirus uitbreekt. De studenten moeten proberen om te ontsnappen aan de zombies, want slechts één beet is genoeg om er zelf ook eentje te worden. Met duizenden studenten die onmiddellijk besmet zijn, zijn er slechts een paar over die nog in leven zijn. De studenten die overblijven zijn verbonden door hun verlangen om te overleven maar onderling krijgen ze ook te maken met verraad en moeilijkheden in hun vriendschappen.

De serie wordt door fans vergeleken met de gerenommeerde Zuid-Koreaanse zombiefilm ‘Train To Busan’. Fans op het internet zijn het er over eens: Koreanen zijn goed met zombies. “Koreaanse zombiefilms en series zijn absoluut angstaanjagend, maar ik hou er van”, klinkt het bij een enthousiaste kijker op Twitter. “Het acteerwerk en de make-up is altijd zo cool en niet ongemakkelijk om naar te kijken of te duidelijk bewerkt”, klinkt het bij een andere fan. Bekijk hieronder de trailer, die vol zit met gruwelijke en bloederige taferelen.

De serie heeft een opvallend jonge cast, maar dat doet zeker geen afbreuk aan hun acteertalent. Een van de actrices is Lee Yoo-mi. Zij was eerder al te zien in ‘Squid Game’ als Ji-yeong (Speler 240).

