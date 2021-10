Alix Konadu debuteert als Kato in ‘Familie’: “Ik zal op amoureus vlak voor heel wat spanning zorgen”

TV Slongs eert Raymond van het Groenewoud in ‘The Best Of’: “Hij heeft me uit een donkere periode geholpen”

12 oktober ‘The Best Of’ zet vanavond Raymond van het Groenewoud in de bloemetjes, met een top vijf van z’n populairste songs volgens Vlaanderen. Tussen de gastartiesten is ook een plekje voorzien voor de Antwerpse rapster Slongs, die veel te danken heeft aan de rockende kleinkunstenaar. “Hij geloofde in mij op een moment dat ik dat zelf niet deed.”