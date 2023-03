Ali moet ‘Big Brother’ verlaten: “Ik heb vrienden voor het leven gemaakt”

TV Sara Leemans wekt haar Dansaert­vla­min­gen tot leven op het kleine scherm: “Ik moet mij excuseren bij de bevolking van Brussel”

Het zoveelste café binnenwandelen waarvan de naam begint met ‘bar’, klinkers die verdwijnen in namen van zaken of de beige-trend waar de gemiddelde hipster maar geen genoeg van krijgt. Het zijn slechts enkele van de vele taferelen die aan bod komen in de nieuwe Streamz-reeks ‘Dansaertvlamingen’. Daarmee ziet bedenkster Sara Leemans haar humoristische Instagramaccount, goed voor zo’n 46.000 volgers, tot leven komen op het kleine scherm. “Maar comedy is écht niet voor mij weggelegd.”