Alexander De Croo vertelt openhartig over zijn tijd als partijvoorzitter in ‘Later Als Ik Groot Ben’: “Ik zat in zo’n slangenkuil, daar had ik niet het juiste karakter voor”

In de aflevering van vanavond vertelde De Croo onder meer over zijn periode als partijvoorzitter. Een job die hem achteraf bekeken absoluut niet op het lijf geschreven was. “Als partijvoorzitter zit je in zo’n slangenkuil. Ik heb daar gewoon niet het juiste karakter voor”, vertelt onze eerste minister erg openhartig. Later kwamen er nog verschillende posities op zijn pad, maar als Minister van Ontwikkelingssamenwerking kon hij weer zichzelf zijn. Dat vertelt ook zijn voormalig leraar zedenleer. “Dat was de echte Alexander zoals ik hem leren kennen heb.”