Alex Agnew vraagt fans op ludieke wijze om zich in te schrijven voor het nieuwe seizoen van ‘Fear Factor’

Play4 bezorgt ‘Fear Factor’ binnenkort een comeback. In 2005 liep het programma op VTM met Walter Grootaers (67) als presentator en BV’s als ‘slachtoffers’, in de nieuwe reeks wordt Alex Agnew (49) de gastheer. Deze 2.0-versie verschilt wel wat met de vier seizoenen die tussen 2002 en 2006 op VTM te zien waren. Zo zoekt Agnew onbekende duo’s in plaats van bekende gezichten en wordt het, net als in de States, ook iets sportiever. “De proeven zullen indrukwekkend zijn, met een hoog spektakelniveau. Dus het helpt zeker als de duo’s in goeie vorm zijn”, zei Alex hier in een eerder interview met HLN al over.