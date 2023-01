Alex Agnew barst liefst drie keer in tranen uit bij ‘James The Musical’: “Op school werd ik gepest: ik was die kleine met een brilleke, die halen ze er zo uit”

TV Netflix ontkent berichten over zwaargewon­den in realitycom­pe­ti­tie­se­rie ‘Squid Game: The Challenge’

Netflix heeft een statement gedeeld over de massale kritiek op ‘Squid Game: The Challenge’. De streamingdienst ontkent dat er bij de opnames van de realitycompetitieserie, die gebaseerd is op de populaire Zuid-Koreaanse reeks ‘Squid Game’, ernstige gewonden zijn gevallen. “Alle berichten hierover zijn niet waar”, klinkt het.

25 januari