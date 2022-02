Alcoholgebruik in ‘Thuis’ en ‘Familie’ is met 15% gedaald: “We zagen in dat er te veel gedronken werd”

Tournée Minerale is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD), want wie een maand geen druppel aanraakt, staat vanzelf stil bij zijn drinkgewoonte en consumeert ook nadien vaak minder alcohol. Vijf jaar geleden deed het VAD ook onderzoek naar het alcoholgebruik in ‘Thuis’ en ‘Familie’. Daaruit bleek dat er in de Vlaamse soaps flink wat drank werd verzet. Gemiddeld in één scène op vijf en zo’n vier keer per aflevering werd er alcohol getoond, gedronken of verbaal aangehaald. Slechts in 45% van de onderzochte afleveringen werd er geen druppel alcohol gedronken. Een slecht rapport vond het VAD dat toen.