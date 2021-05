Alan en Jonas testen droomhuis uit in ‘Waar Voor Je Geld?’: “Anderhalf uur om op mijn werk te raken”

TV Kelly Pfaff probeert een nieuwe, extravagan­te coupe in ‘Waar voor je Geld?’

14 mei Komende maandag neemt Kelly Pfaff (43) de flamboyante mannen Jonas en Alan mee op speeddate met drie huizen in ‘Waar voor je Geld?’. Daarvoor gaat ze eerst op bezoek bij het koppel thuis. Zij tonen haar met veel trots hun collectie pruiken en kostuums. “Dit was niet wat ik in gedachten had toen ik deze ochtend naar hier reed”, lacht Kelly, terwijl ze zelf enkele kostuums en pruiken uitprobeert.