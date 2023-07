Al vier mensen meldden zich met beschuldigingen tegen BBC-presentator: “Griezelige en vieze berichtjes” aan 17-jarige

De derde aantijging komt van een 23-jarige. Die meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd, hen om een foto had gevraagd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keren hadden gezien. “Hij heeft me drie keer geld gegeven. Hij begon me het gevoel te geven dat hij mijn eigenaar was, omdat hij me geld gaf. Hij had het altijd over zijn carrière en was erg arrogant”, getuigde de derde melder aan de Britse krant ‘The Sun’. In totaal zou de presentator het vermeende slachtoffer 650 pond (bijna 760 euro) hebben gestuurd.