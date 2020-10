Al meer dan een jaar verdwenen: wat gebeurde er met de ex van ‘Selling Sunset'-ster Amanza?

TV“Mijn kinderen hebben hun vader al meer dan een jaar niet gezien." Naast indrukwekkende huizen en knappe makelaars bevat de Netflix-reeks ‘Selling Sunset’ ook het nodige mysterie. Want wat is er gebeurd met NFL-speler Ralph Brown (42), de verdwenen ex van een van de makelaars?

Voor wie ‘Selling Sunset’ niet kent: de Netflix-realityreeks draait rond het vastgoedkantoor van de tweeling Jason en Brett Oppenheim. Zij verkopen de duurste en meest luxueuze villa’s in Los Angeles, met behulp van hun team makelaars - een hoop ambitieuze en knappe vrouwen. Een van die vrouwen is Amanza Smith. Haar thuissituatie vormde een belangrijke verhaallijn in ‘Selling Sunset’. Haar ex - de vader van haar twee kinderen - verdween namelijk tijdens de opnames van het tweede seizoen. Nu, een jaar later, is er nog steeds geen spoor van voormalig NFL-speler Ralph Brown te bekennen.

Geen alimentatie

Amanza en Ralph trouwden in 2010, een jaar nadat de NFL-speler op pensioen was gegaan. Ze hadden toen al een dochtertje, Noah. Later kwam daar ook nog zoon Braker bij. Maar in 2012 ging het koppel uit elkaar. Hoewel ze de voogdij over hun kinderen deelden, verliep het contact tussen de twee exen moeilijk. Ralph had geen telefoon of sociale media, dus moest er via emails gepraat worden. Na anderhalf jaar stopte de NFL-speler bovendien met het betalen van alimentatie. “Toen ik m’n ex ontmoette, speelde hij in de NFL. Dat was een comfortabel leventje. Nu we uit elkaar zijn, kan m’n ex helaas niet eens alimentatie betalen”, zegt Amanza. “Hij zat niet in een situatie waarin hij me kon steunen, want nadat hij op pensioen ging, heeft hij zijn geld erdoor gejaagd. Het is een typisch verhaal. Toch koesterde ze geen negatieve gevoelens tegenover Ralph: “Hij was een geweldige vader - wanneer hij er was. Hij was een erg loyale, toegewijde en praktische vader.”

Maar op 26 augustus 2019 liep het pas écht mis. Ralph zette z'n kinderen af aan de schoolpoort en werd sindsdien niet meer gezien. Enkele dagen later stuurde hij wel nog een mailtje naar Amanza. “Hij zei: ‘Mijn situatie is niet goed op dit moment. Ik kan financieel niet voor mijn kinderen zorgen. Het is niet veilig voor hen om bij mij te zijn. Je moet hen bijhouden totdat mijn situatie verandert’.” Haar bezorgde mailtjes bleven onbeantwoord. Enkele maanden na Ralphs verdwijning probeerde ze hem dan ook als vermist aan te geven. “Ik werd doorverwezen naar een rechercheur van de politie, maar nadat hij mijn zaak had bekeken, kreeg ik bericht dat Ralph niet als vermiste persoon werd beschouwd omdat er geen aanwijzingen van kwaad opzet waren. Bovendien had hij me een email gestuurd met het bericht dat ‘het niet veilig was voor de kinderen om nu bij hem te zijn’.”

Alleen zijn

Ook Ralphs vrienden tasten in het duister. De meesten van hen ontdekten pas dat hij vermist was, toen Amanza daarover een interview gaf. “Toen ik het las, begon ik te denken: ‘Wacht even? Ze zegt dat hij weg is en dat niemand hem gezien of gehoord heeft voor een heel jaar?’", zegt Steve Warren, een ex-ploegmaat van Ralph. “Dus meteen begon ik al onze vrienden en ploegmaten een bericht te sturen. Op elk berichtje dat ik stuurde, kwam meteen een antwoord. Wat echt shockerend is, is dat niemand wist dat hij al zo lang verdwenen was.”

Volledig scherm De ex van 'Selling Sunset'-ster Amanza Smith verdween meer dan een jaar geleden: "Ik weet dat hij nog leeft." © Netflix

“Ralph is altijd gewoon een goede kerel geweest, een solide persoon”, voegt Steve eraan toe. “Om dan deze verhalen te zien en te horen dat hij vermist is ... Ik hoop dat hij gewoon niet gevonden wil worden, maar dat het wel goed met hem gaat. Dat zou prima zijn voor mij. Ik snap dat wel, dat je soms gewoon alleen wil zijn. En ik hoop dat dat het geval is.”

Nog in leven

Ook Amanza gaat ervan uit dat haar ex nog leeft. “Ik weet dat hij nog leeft, want toen ik voor de volledige voogdij wilde gaan, moesten we daarvoor naar de rechtbank. En op een bepaald moment heeft hij daar een adreswijziging ingediend”, legt ze uit. “We hebben dat nagetrokken, en kwamen uit op een postbus in een UPS-winkel. Dus hij is niet te vinden. Wat er ook aan de hand is - en ik heb geen flauw idee - hij wil nu niet gevonden worden. En als dat zo is, dan is het waarschijnlijk beter dat hij weg is, tot hij beter is of wil terugkomen.”

“Het is zo bizar, zo hartverscheurend”, besluit ze. “Voor mijn kinderen is niet alleen hun vader verdwenen, maar die hele kant van de familie." Ralphs familieleden weigeren namelijk elk contact met het gezin. “Ik denk dat hij een mentale inzinking heeft gehad of misschien is het CTE - hij heeft per slot van rekening elf jaar in de NFL gespeeld." CTE staat voor chronische traumatische encefalopathie, een aandoening die voorkomt bij mensen die meerdere malen hoofdletsel hebben gehad. De symptomen zijn onder andere gedragsproblemen, stemmingsstoornissen, en moeite met denken. “Kijk: ik heb contact met hem gezocht. Zijn telefoon staat af, hij heeft geen sociale media, maar ik stuur emails. Die gaan van heel kwaad tot gewoon heel droevig. Het is echt een rollercoaster.”