Al meer dan 800 miljoen uur gestreamd: fictiereeks ‘Dahmer’ nu al derde best bekeken reeks ooit op Netflix

Kannibalistische moordenaar

Het verhaal gaat over het leven van Jeffrey Dahmer, een seriemoordenaar die over een periode van dertien jaar maar liefst zeventien moorden heeft gepleegd. Zijn slachtoffers waren allemaal mannen, tussen de 14 en de 33 jaar oud, veeleer afkomstig uit etnische minderheidsgroepen. Dahmer ontmoette hen in homobars en aan bushaltes, bood hen geld of bier aan om naakt voor hem te poseren in z’n flat, probeerde hen te drogeren en wanneer ze weg wilden, vermoordde hij hen. Daarna sneed hij hun lichamen in stukken en bewaarde hij de overblijfselen in zijn koelkast. Bij sommige mannen probeerde hij een lobotomie uit te voeren door een gaatje in het hoofd te boren en daar zuur in te gieten. Ook maakte hij zich schuldig aan necrofilie en kannibalisme.