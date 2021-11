Al in 24 landen op nummer één: Zuid-Koreaanse serie ‘Hellbound’ is de nieuwe ‘Squid Game’

TVDe nieuwe Zuid-Koreaanse fantasy-horrorserie ‘Hellbound’ van Netflix is in één nacht tijd een wereldwijd fenomeen geworden. Daardoor ziet het ernaar uit dat ‘Hellbound’ zijn voorganger ‘Squid Game’ van de troon heeft gestoten als meest bekeken Zuid-Koreaanse tv-show van de maand. Volgens FlixPatrol had de serie slechts één dag nodig om de populairste show van het moment te worden in 24 verschillende landen, waaronder Korea, Hongkong, Mexico en Saoedi-Arabië. Ook in ons land staat de nieuwe reeks op de eerste plek in de Netflix Top 10.

De Netflix-serie speelt zich af in Seoel. Mysterieuze wezens veroordelen individuen tot de hel en zodra dit is gebeurd, verschijnen precies op het aangegeven tijdstip buitenaardse wezens om de veroordeelden te doden in een brute verbranding. Naast alle chaos die ontstaat, wordt de opkomende religieuze organisatie, ‘The New Truth’, steeds populairder onder de bevolking.

De leider van de organisatie, Jung Jinsu, beweert dat alleen zondaars zijn gemarkeerd voor veroordeling en dat deze gebeurtenissen de goddelijke wil vertegenwoordigen. Maar het duurt niet lang tot een groep van zijn volgelingen, de Arrowhead, het heft in eigen handen neemt en zelf begint met het straffen van mensen. Hierdoor wordt de wereld een levende hel. Andere mensen zijn dan weer achterdochtig over de situatie en beginnen de mysterieuze gebeurtenissen te onderzoeken. In een poging de waarheid achter alles te ontdekken, nemen de hoofdpersonages het op tegen de religieuze groepering.

De serie werd geregisseerd door Yeon Sang-ho, die ook al de internationale hit zombiefilm ‘Train To Busan’ regisseerde. ‘Hellbound’ is gebaseerd op een webtoon (een soort van online strips) geschreven door Yeon en geïllustreerd door Choi Kyu-seok, gepubliceerd in 2019. De serie scoorde, tot nu toe, 100% op de kritische site ‘Rotten Tomatoes’.

