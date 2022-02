Al 4.500 kandidaten voor ‘Blind Getrouwd’, maar inschrijven kan nog: “Tinder beu? Via ons maak je meer kans”

TV Kobe Ilsen tovert zichzelf om tot chatbot in #weetikveel

De vijfde aflevering van #weetikveel staat helemaal in het teken van artificiële intelligentie (AI). Kobe Ilsen (40) gaat op zoek naar AI in het straatbeeld. Dat er slimme verkeerslichten bestaan wisten we al, maar wat doen die precies? Daarnaast ontdekt hij of de virtuele assistenten Billie, Siri en Kate respectievelijk van bol.com, Apple en KBC echt bestaan. Kobe laat een chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner, van zichzelf maken en is benieuwd of zijn moeder het ontdekt.

10 februari