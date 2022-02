Al 4.500 kandidaten voor ‘Blind Getrouwd’, maar inschrijven kan nog: “Diversiteit blijft een heikel thema”

TV ‘All Of Us Are Dead’: Koreaanse zombiese­rie bovenaan Net­flix-lijs­ten

Na het monstersucces van ‘Squid Game’ en ‘Hellbound’ zijn Zuid-Koreaanse series populairder dan ooit. Dat bewijst de nieuwe serie ‘All Of Us Are Dead’ nog eens. De zombieserie staat sinds 28 januari op Netflix en daar doet het streamingplatform opnieuw gouden zaken mee. Ook bij ons staat de serie op nummer 1 in de top 10 van de meest bekeken films en series deze week.

