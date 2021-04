Al 2,7 miljoen kijkers op VRT NU: waarom is ‘Dertigers’ zo’n succes?

TVOp sociale media, op VRT NU of gewoon op het ouderwetse televisiescherm. De Eén-reeks ‘Dertigers’ is op elk mogelijk platform een doorslaand succes. De kijkcijfers zijn torenhoog, de fans diehards. Wij zochten een verklaring voor het succes van de serie, die voor een zichtbare kentering zorgde in het zendschema. En te zeggen dat er eigenlijk weinig interesse was voor het concept. “De pilot hebben we zelfs op eigen kosten moeten draaien.”