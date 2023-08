Ahsoka en Anakin te zien in nieuwe beelden van ‘Star Wars’-serie ‘Ahsoka’

Vanaf volgende week kunnen we via Disney+ het avontuur van het geliefde ‘Star Wars’-personage Ahsoka Tano volgen in haar eigen nieuwe serie. In navolging van de trailer, dropten Disney en Lucasfilm nog enkele nieuwe clips die wat meer info geven over het verhaal én de iconische personages.

Bekijk hier de nieuwe featurette over het personage Ahsoka Tano:

Ahsoka is een voormalige Jedi die lange tijd de Padawan (leerling) was van de legendarische Anakin Skywalker, maar na een ruzie tussen de twee verloor Ahsoka al haar vertrouwen in de Jedi Orde. Later hielp ze de Rebellen Alliantie en duelleerde ze zelfs met haar voormalige leraar, die toen al getransformeerd was in Darth Vader.

In ‘The Mandalorian’ en ‘The Book of Boba Fett’ gaf de Amerikaanse actrice Rosario Dawson (44) gestalte aan het iconische personage, en ook nu kruipt ze terug in de huid van de oranje strijder. Maar zij is lang niet het enige personage dat een grote comeback maakt, ook Anakin Skywalker himself wordt in verschillende nieuwe beelden geteased. Als we de beelden mogen geloven, zal dus ook acteur Hayden Christensen (42) zijn rol als voormalige Jedi Skywalker hernemen in ‘Ahsoka’.

In deze nieuwe beelden keert ook Hayden Christensen terug als Anakin Skywalker:

De eerste twee afleveringen van ‘Star Wars: Ahsoka’ zullen op woensdag 23 augustus te streamen zijn via Disney+. Vanaf dan zal er elke woensdag een nieuwe aflevering gedropt worden. Alle seizoenen van ‘The Mandalorian’ en ‘The Book of Boba Fett’ zijn nu ook te streamen via Disney+.

Bekijk de trailer van het derde 'The Mandalorian'-seizoen:

