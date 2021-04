Afvalschema en zich kaalscheren: Christophe Haddad gaat ver voor zijn rol in ‘Thuis’

TV Na 'Lady Truckers' volgt VTM 2 vrouwelij­ke bouwvak­kers

21 april In 'Lady Truckers' volgde VTM 2 vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, en vanaf dinsdag 4 mei pakt de zender uit met 'Lady Bouwers', over straffe vrouwen op de bouwwerf. In het grootste mannenbastion van de arbeidsmarkt zijn zij de uitzondering. Van de 200.000 bouwvakkers in België is slechts 1% vrouw.