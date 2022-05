Afvaller uit ‘De mol’ valt als laatste af en haalt de finale net niet: “Gegokt en verloren”

TV Jani Kazaltzis zoekt kandidaten voor het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’

Een miljoenenwoning, een huis in Gent mét garage voor een oldtimer, een terrein waar ruimte is voor een hele hoop dieren ... In ‘Blind gekocht’ doen makelaar Béa en interieurarchitect Bart er alles aan om de woningdromen van hun kandidaten waar te maken. Zelf ook je lot in hun handen leggen? Presentator Jani Kazaltzis is op zoek naar nieuwe kandidaten. Inschrijven kan via goplay.be/inschrijven

28 april