Afvaller Nelis kan zijn ontgoocheling moeilijk verbijten in ‘Boer zkt. Vrouw’: “Ik geloof niet dat Thibaut Veerle gelukkig zal maken”

TV David uit ‘Boer zkt Vrouw’ kiest voor Sarah, maar vooral om praktische redenen: “Ik heb nog geen diepere gevoelens voor haar”

27 oktober In ‘Boer Zkt. Vrouw’ had Rebecca (29) “signalen opgevangen” dat David (37) voor haar zou kiezen, maar het draaide anders uit. Want het is Sarah (32) die met de perenboer op reis mag. Al lijkt Davids keuze vooral ingegeven door praktische motieven. “De keuze was moeilijk, en dan zijn het kleine details die de doorslag geven”, verduidelijkt David in een interview. Ook Rebecca, die er het hart van in was, blikt terug op haar avontuur. Hoe voelt zij zich intussen? En heeft ze nog contact met David?