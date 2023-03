Afvaller in ‘De Mol’ zag vertrek aankomen: “Ik wist precies wat ik fout heb gedaan”

Showbits “Zijn dat kleine kinderen of zo?”: ex-kandidaten ‘Boer zkt vrouw’ reageren op ruzie bij boer Raphaël

Vorige week zagen we in ‘Boer zkt vrouw’ hoe presentatrice Dina Tersago moest ingrijpen op het erf van boer Raphaël. De sterke connectie tussen hem en kandidaat Jasha zorgden bij de andere twee dames voor jaloezie. Tijdens een confrontatie bij de caravan, ontaarde het gesprek snel in een heftige ruzie. Een situatie die elke boer zou kunnen overkomen, of heeft boer Raphaël het verkeerd aangepakt? Showbits-reporter Senne sprak met ex-kandidaten Kim en William om te vragen hoe je ‘Boer zkt vrouw’ het best aanpakt.