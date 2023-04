Afvaller in ‘De mol’ verlaat spel in tranen: “Dat aspect van het spel... ik heb het zwaar onderschat”

TV Onze man speurt mee naar ‘De Mol’: “Was het een mollen­streek of simpelweg revanche van de West-Vlamingen?”

Het lijkt wel een traditie te worden in ‘De mol’, dat de goedlachse sfeermakers het spel moeten verlaten. Nadat vorige week advocate Samya, met de constante glimlach op de lippen, de rode duim heeft gekregen, is het nu wiskundelerares Conny die haar koffers moest pakken. Met de uitschakeling van Conny - door Matteo Simoni ‘ons moeke’ gedoopt - verliest ‘De mol’ een kandidaat die geliefd was bij zowel de kijker als bij de andere deelnemers. En natuurlijk ook een mogelijke verdachte. Wie is nu onze nummer één verdachte in ‘De mol’?