Afvaller ‘De mol’ sukkelt na zes maanden nog steeds met blessure: “Langzaam en moeilijk herstel”

Een dubbele elleboogbreuk. Wat is er precies gebeurd?

“Ik ben verstrikt geraakt in een touw dat ik bij mijn sprong had moeten loslaten. Daardoor heeft mijn linkerarm een knak in de verkeerde richting gemaakt met enkele complexe breuken als gevolg. Dus ja, absoluut een onverwacht dramatisch en heftig vertrek uit ‘De Mol’ voor mij. Heel jammer. Ik had zo graag nog verder willen spelen. In het ziekenhuis hoopte ik dat het misschien gewoon een gips en pijnstillers zouden worden. Ik was vastberaden om verder te spelen en die pot de hoogte in te krijgen. Maar de pijn maakte het meteen heel duidelijk dat dat absoluut geen optie was. Ik riep naar Gilles De Coster en Sven die bovenaan stonden en naar de crew dat er iets grondig mis was met mijn arm. Kort daarna ben ik flauwgevallen. Mijn pijngrens is best wel hoog, maar dit had ik nog nooit meegemaakt”.