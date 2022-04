Afvaller ‘De mol’ na zes maanden nog steeds niet hersteld van blessure: “Langzaam en moeilijk herstel”

TV Margaux uit ‘De Bachelor’ over gedrag van Fabrizio: “Ik ga er mijn slaap niet voor laten”

Nog twee aanbidsters zetten in ‘De Bachelor’ op Play4 alles op alles om het hart van Fabrizio Tzinaridis (29) te veroveren. Een van hen is de Belgische Margaux (22), die volgende week woensdag de handschoen opneemt tegen de Nederlandse Madieke (28) voor die allerlaatste roos. En dat nadat Fabrizio met beiden - én Sanne - seks had. Al vindt ze dat niet zo’n probleem. “Als ik in z’n schoenen stond, had ik misschien hetzelfde gedaan.”

