Aftellen kan beginnen: Netflix deelt officiële trailer van ‘Stranger Things 4’

In het vierde seizoen worstelt de groep met de nasleep van The Battle of Starcourt en worden ze voor het eerst van elkaar gescheiden. De uitdagingen die de middelbare school met zich meebrengt, maken het er niet makkelijker op. Net in deze lastige periode krijgt de groep te maken met een nieuwe bovennatuurlijke dreiging, met een gruwelijk mysterie tot gevolg. Het mysterie oplossen is hun enige kans om eindelijk een einde te maken aan de verschrikkingen van de Upside Down.