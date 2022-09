Afscheid zonder Emmy-nominatie voor ‘Billie vs. Benjamin’ van Tim Van Aelst

TV GEZIEN? ‘Uncle Martin’: “Mannen die openlijk hun emoties op tv tonen, ik benijd ze”

Tot z'n grote verbazing ontdekte Martin Heylen (66) onlangs een onbekende familietak in Amerika. Hoog tijd om die verre bloedverwanten een bezoekje te brengen, dacht de reportagemaker, en hij besloot prompt om aan die zoektocht een achtdelige docureeks te breien. In de eerste aflevering van ‘Uncle Martin’ - te bekijken op Eén - ging de Oost-Vlaming onder meer langs bij een achternicht, en een schietgrage achterneef. Al die bezoekjes raakten Martin duidelijk, maar konden ze ook ons bekoren? “Martin vergeef je veel, al is het maar omdat hij gewoon zichzelf is op tv.”

27 september