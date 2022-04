Afscheid van ‘Samson & Gert’ zal te zien in speciale aflevering van ‘De Verhulstjes’

TV Boer Kim vraagt raad aan mama en zus: "Emi is een heel toffe, maar bij Carole weet ik het niet”

Kim gaat met zijn dames gaan barbecueën bij zijn familie in ‘Boer zkt vrouw’. Tijdens het koken vraagt hij even raad aan zijn mama en zijn zus. Zij kunnen niet verstoppen dat ze Emi heel leuk vinden. “Zij is echt het zonnetje in huis.” Over Carole hebben Kim en z’n mama dan weer twijfels. “Ze is moeilijk in te schatten. Ik heb met haar het minste contact gehad, maar dat is omdat ik haar het minste opzoek.”

17 april