Afscheid van een icoon: Frank Deboosere stopt vijf maanden voor pensioen al als VRT-weerman

TVHij is veruit de populairste weerman van het land, maar maandag zal Frank Deboosere (64) voor het laatst te horen en te zien zijn op VRT. Dat het afscheid er zat aan te komen was al bekend, niet dat het nú al zou plaatsvinden. Deboosere vertrekt namelijk vijf maanden eerder dan voorzien. “Te veel overuren, zo blijkt”, klinkt het.

Het is nergens met tromgeroffel aangekondigd, maar de ‘afscheidstournée’, zoals de VRT en Deboosere het in september vorig jaar aankondigden, stopt volgend weekend al. Wie de kalender van ‘Weekwatchers’, het Radio2-zaterdagochtendprogramma met Ruben Van Gucht doornam, kon het weten. Nog tot en met volgende zaterdag, 18 maart, staat Frank geboekt. Een week later prijken enkel Stef Bos, Piv Huvluv en Mathieu & Guillaume op de agenda. Omdat VRT en zijn meest bekende en populaire weerman elkaar niet konden vinden in een verlengd verblijf bij de omroep, kapt Deboosere er nu al mee.

De populairste weerman van Vlaanderen wilde na zijn pensioen graag nog een keer of twee keer per week met meer weer de kijkers en luisteraars van de VRT plezieren. Het officiële antwoord was duidelijk: ‘geen uitzonderingen’. Medewerkers van de publieke omroep met een ambtenarenstatuut moeten op 65 jaar stoppen. Onverbiddelijk. Martine Tanghe, Frank Raes, André Vermeulen en Linda De Win overkwam het eerder al. Het zijn stuk voor stuk bekende gezichten die met hun niet zo plezante exit de pers haalden.

Dat Frank nu al, midden maart en haast vijf maanden voor hij op 1 augustus 65 jaar wordt, opstapt, heeft - zo horen we in de wandelgangen aan de Reyerslaan - te maken met de vele overuren die Deboosere al die jaren van trouwe dienst maakte. En die niet, zo vernemen we, uitbetaald worden. En dus zwaait de 64-jarige Frank Deboosere de volgende dagen af bij de VRT. Zaterdag is er zijn allerlaatste passage in het Radio2-programma met een rist gelegenheidsgasten die Frank komen uitwuiven. Maandagnamiddag blikt hij aan de Reyerslaan zijn allerlaatste weerpraatje in en mag hij zijn VRT-badge afgeven. En krijgt hij ’s avonds nog een eresaluut met het gelegenheidsprogramma ‘Dank weerman Frank’ met archiefbeelden, de beste quotes van Frank en groeten van collega’s en vrienden zoals Sabine Hagedoren, Peggy De Meyer, Dirk Somers, Luc Verschueren e.a.

Niet dat Frank meteen in de complete anonimiteit zal verdwijnen. Onlangs maakte hij in het Radio1-programma ‘Het Uur van de Waarheid’ duidelijk dat hij het weer verder wil voorspellen en uitgebreid zal te volgen zijn via zijn eigen website. “Ik ga in elk geval het goede en het juiste weer proberen duidelijk te blijven maken aan de mensen. Mijn site gaat heel zeker blijven bestaan, want ja, eens weerman altijd weerman natuurlijk”, klonk het bij Deboosere.

Geen record

Frank Deboosere zal het record van langst werkende weerman aan de VRT niet kloppen. Armand Pien, de weerman der weermannen en -vrouwen, was zeventig toen hij in 1990 na 37 jaar trouwe dienst met pensioen ging. Frank moet na 36 jaar vertrekken.

Deboosere begon zijn tv-carrière in 1987. Hij was 29 jaar, had een kandidatuur natuurkunde op zak en een diploma regent Engels, Nederlands en geschiedenis. Frank was destijds één van de vier nieuwkomers die het monument Pien langzaam maar zeker moesten vervangen. Ook Bob De Richter en Georges Küster staken de natte vinger in de lucht, naast Hilde Simons, weervrouw en echtgenote van Deboosere. Hilde hield het al na zes maanden voor bekeken. Pas in 1997 viel het VRT-weerfront in een definitieve plooi en presenteerde Deboosere in duo met Sabine Hagedoren het weer. Sinds 2019 schoof ook Bram Verbruggen bij.

24 uur per dag

Frank Deboosere was niet alleen de tv-weerman, hij was permanent hét VRT-weergezicht. Vroeg in de ochtend bijvoorbeeld al op Radio1, zeven dagen per week, en ook op Radio2 en de website. Daar kwam dan ook nog Twitter en Facebook bij en een weerbericht op Instagram. Frank heeft ook zijn eigen weersite.

Deboosere, die naast zijn job als weerman twintig jaar geleden ook nog eens campagneleider werd van Kom op tegen Kanker, slaagde er zijn lange carrière in om zijn privéleven mooi af te schermen. Ja, zijn echtgenote Hilde Simons was even VRT-weervrouw, maar koos dan toch voor een leven achter de schermen. Een en ander zorgde ervoor dat het afscheren van zijn snor, in augustus 1999, wereldnieuws werd. Die snor had hem zelfs ooit de titel ‘Snor van het Jaar’ opgeleverd. “Zelfs mijn vrouw had mij onder mijn neus nog nooit naakt gezien”, zei de weerman toen. “TV-matig was dat niet evident. Ik kon moeilijk zonder snor het weerbericht presenteren om later op de avond weer mét snor in een eerder opgenomen programma te verschijnen." En dus ging de schaar in de vakantieperiode in de snor van Frank.

In een ver verleden, net na de eeuwwisseling, liet hij zich in een interview wel ontvallen dat hij zijn vier kinderen, met een tweeling als oudste kinderen, “niet eens zo streng, maar met duidelijke waarden opvoedde.” “Er wordt bijvoorbeeld in de week geen tv gekeken. Vorig jaar wilden ze een Gameboy. Daar moesten ze voor sparen en ze mochten er alleen tijdens de vakantie op spelen, en dan nog gold de wet: voor elke twee minuten dat er gegameboyd wordt, dient er één minuut op de piano gespeeld te worden. Die pianominuten worden minutieus bijgehouden door hen”, klonk het toen.

Ook over zijn eigen jeugd bleef Frank graag bescheiden. “Ik ben jong geweest, zoals iedereen. Maar ik praat daar niet over. Trouwens straffe verhalen hoef je niet te verwachten”, maakte hij twintig jaar geleden duidelijk. “Als je op zoek bent naar drugs en trio’s en kwartetten, zal je niet veel vinden. Het enige aberrante moment uit mijn jeugd was eigenlijk toen ik naar de universiteit ging. Ik was door mijn humaniora gevlogen, altijd eerste. Maar dan eerste en tweede kandidatuur gebist en gestopt in eerste licentie. Toen ben ik door een zéér diep dal gegaan. Ik had het moeilijk met falen. Dat heeft veel pijn gedaan. Nu nog heb ik geregeld angstdromen: slecht zijn, iets niet kunnen, niet slagen in iets… Het is akelig”, aldus Deboosere in 2001. En toch is het allemaal goed gekomen.

Alles over Frank Deboosere en het weer, hier en elders, op zijn site frankdeboosere.be

