Afscheid agent Gibbs trekt miljoenen kijkers, maar ook kritiek: “Gibbs ís ‘NCIS’”

TV ‘Château Planckaert’ én ‘De Planckies’ vanaf eind deze maand op televisie

12 oktober Fans van de familie Planckaert are in for a treat. Vanaf eind deze maand zijn Eddy Planckaert en co terug van weggeweest. En ook Iluna en de overige kleinkinderen maken hun opwachting op het kleine scherm. Zij nemen de kijkers mee in hun unieke leefwereld in de nieuwe reeks ‘De Planckies’.