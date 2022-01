Advocaat Walter Damen doet mee aan 'De Verraders’: “Ik zal ongetwijfeld kritiek krijgen”

Showbizz Werkt Jeroen Rietbergen aan ‘seksver­sla­ving’ in Amerika? KLM doet onderzoek na uitlekken vluchtgege­vens

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat intern onderzoeken hoe vluchtgegevens van de in opspraak geraakte Jeroen Rietbergen (50) hebben kunnen uitlekken naar roddelkanalen op sociale media. Dat meldt het bedrijf op Twitter. Volgens die zogenaamde juice channels zou Rietbergen verblijven bij The Ranch in Tennessee, een gespecialiseerde kliniek waar men onder meer behandeld kan worden voor een seksverslaving.

