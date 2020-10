Advocaat Pol Vandemeulebroucke in ‘Justice For All’: "Ik haat advocaten die zeggen dat ze voor de maatschappij werken: niks van!"

TV RECENSIE. ‘Justice For All’: “Peter Boeckx zijn trukendoos raakt opgebruikt”

21:50 Onze tv-recensent Jelle Brans laat zijn kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je z’n mening in ‘Gezien’. Vandaag: ‘Justice for All’ op VIER, het nieuwe programma van Peter Boeckx, de bedenker van ‘The Sky Is The Limit’ en ‘The Show Must Go On’. Waar de snoeshanen in die programma’s nog voor zorgeloos entertainment zorgden, laten de macho-advocaten uit ‘Justice For All’ een eerder zure nasmaak.