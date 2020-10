Advocaat Omar Souidi vertelt over het overlijden van zijn zoontje: “Zwaarste emotionele kwelling”

In 2017 verloor Souidi zijn zoontje Aymeric heel onverwacht. Een voetbaltruitje van Real Madrid met de naam van zijn zoon in zijn kantoor herinnert hem daar elke dag aan. “Je eigen kind begraven, is een emotionele kwelling van het zwaarste kaliber”, vertelt hij. “Het truitje is een geschenk van mijn beste vrienden, en het mooiste geschenk dat ik ooit gekregen heb.”

Een paar maanden voor de dood van Aymeric was hij nog in het stadion van Real Madrid. “Ik maakte me toen de bedenking dat ik ervan overtuigd was dat hij ooit dat shirt zou dragen en op dat veld zou staan, tussen de sterren. Maar ik had niet verwacht dat hij zo snel een ster zou worden.”