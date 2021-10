Adil & Bilall nog eens op eigen ‘Grond’: komische reeks van Hollywood-duo vanaf vandaag te zien

TVWe krijgen hen nooit meer uit Hollywood, maar het filmwalhalla nog wel uit onze Adil (33) & Bilall (35). Voor ‘Batgirl’, waaraan ze momenteel werken, moesten Eddie Murphy en ‘Beverly Hills Cop 4' maar ‘gewoon’ schuiven in de agenda. “We mogen in Glasgow werken, op anderhalf uur vliegen van onze familie. Da’s weleens efkes chiller dan in LA.” Bewijs dat ze de Vlaamse ‘Grond’, hun nieuwe reeks vanaf vandaag op Play4, niet vergeten zijn. “Maar nee gij, never!”